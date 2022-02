Primo promo di Noi e vecchi dubbi: per il personaggio di “Beth” una attrice bianca, funzionerà? (Di martedì 22 febbraio 2022) Il promo di Noi, la serie remake di This Is Us in onda in questi giorni su Rai 1, è un pugno allo stomaco. Nel bene e nel male. Da un lato, per chi come me, ha visto la serie tv americana, reputandola una delle più belle di sempre, c’è la speranza che anche la serie italiana, sia altrettanto bella. Dall’altro, la paura che si possa rovinare, in un confezionamento deludente, tutto quello che This Is Us ha regalato al pubblico americano negli ultimi anni. Non si giudica un prodotto prima di aver visto il risultato, questo è sicuro. Ma le perplessità ci sono, eccome se ci sono. L’emozione di vedere quel promo, viene cancellata successivamente dall’ansia che non ci possano essere paragoni. Soprattutto se nei primi articoli dedicati al remake della serie americana leggi: “gli episodi saranno più brevi, questo significa che tutta la fuffa lacrimevole sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildi Noi, la serie remake di This Is Us in onda in questi giorni su Rai 1, è un pugno allo stomaco. Nel bene e nel male. Da un lato, per chi come me, ha visto la serie tv americana, reputandola una delle più belle di sempre, c’è la speranza che anche la serie italiana, sia altrettanto bella. Dall’altro, la paura che si possa rovinare, in un confezionamento deludente, tutto quello che This Is Us ha regalato al pubblico americano negli ultimi anni. Non si giudica un prodotto prima di aver visto il risultato, questo è sicuro. Ma le perplessità ci sono, eccome se ci sono. L’emozione di vedere quel, viene cancellata successivamente dall’ansia che non ci possano essere paragoni. Soprattutto se nei primi articoli dedicati al remake della serie americana leggi: “gli episodi saranno più brevi, questo significa che tutta la fuffa lacrimevole sarà ...

