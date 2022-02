Prime sanzioni contro la Russia. Berlino ferma il gasdotto “Nord Stream 2”. Anche la Casa Bianca annuncerà oggi misure contro Mosca (Di martedì 22 febbraio 2022) La Germania ha sospeso l’autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz. “Alla luce delle ultime azioni della Russia la certificazione per l’avvio della pipeline Nord Stream 2 non potrà essere data” ha detto il cancelliere aggiungendo che verranno discusse altre sanzioni con gli alleati e gli Stati Uniti. “Per quanto riguarda la situazione attuale – ha sottolineato Scholz -, per Nord Stream 2 ho chiesto al ministero per l’Energia di avviare le procedure perché non venga emessa la certificazione per l’avviamento della pipeline”. Rispondendo poi ad una domanda in merito, il cancelliere tedesco ha sottolineato che la Germania “ha deciso di ridurre la propria dipendenza dal gas” come fonte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) La Germania ha sospeso l’autorizzazione del2. Ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz. “Alla luce delle ultime azioni dellala certificazione per l’avvio della pipeline2 non potrà essere data” ha detto il cancelliere aggiungendo che verranno discusse altrecon gli alleati e gli Stati Uniti. “Per quanto riguarda la situazione attuale – ha sottolineato Scholz -, per2 ho chiesto al ministero per l’Energia di avviare le procedure perché non venga emessa la certificazione per l’avviamento della pipeline”. Rispondendo poi ad una domanda in merito, il cancelliere tedesco ha sottolineato che la Germania “ha deciso di ridurre la propria dipendenza dal gas” come fonte ...

Advertising

repubblica : Crisi Ucraina-Russia, Biden vara le prime sanzioni: “Misure più dure in caso di guerra” [dal nostro corrispondente… - fanpage : Gli Stati Uniti hanno già applicato le prime sanzioni contro la Russia e oggi pomeriggio potrebbero arrivare quelle… - ilfoglio_it : L'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue ha dichiarato che 'oggi pomeriggio adotteremo le prime sanzioni'. '… - Ruffino_Lorenzo : RT @visualitics_it: Ieri Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche separatiste in #Ucraina. Stanno… - SpallinoPaolo : RT @CoronaLupo: È informato lo statista k #Italia nn ha centrali nucleari e per l'energia è più esposta a sanzioni #RussiaUkraineCrisis che… -