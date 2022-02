(Di martedì 22 febbraio 2022) E?, esponente di spicco dell’opposizione in Consiglio, ad uscire comeper le elezioni amministrative che si terranno a. In questi cinque anni di consiliaturaha preso parte, e riportato nel consiglio stesso, numerose battaglie cittadine portate avanti da percorsi collettivi animati da movimenti politici ed associazioni sui temi della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

iISud24 : Pozzuoli, è Raffaele Postiglione il primo candidato sindaco #22febbraio #Napoli #Campania #Politica #Italia… - Pozzuoli21 : Elezioni: Raffaele Postiglione è il primo candidato sindaco ufficiale - sudreporter : Elezioni a #Pozzuoli, il primo candidato sindaco arriva dall'opposizione: è Raffaele Postiglione. Con Potere al pop… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli Raffaele

Teleclubitalia

Bava- Virtus Arechi Salerno 76 - 78 (21 - 21, 22 - 16, 15 - 20, 18 - 21) Bava: ... Luigi Cimminella 9 (2/4, 1/4), Mattia Coltro 8 (3/8, 0/1), Leonardo Marini 3 (1/3, 0/1),...diDe Santis Locale : BurgerBeerTipologia : Pub, Birreria Indirizzo : Corso Umberto I, 67, 80078,Telefono : 081 843 7963 Prezzo : Diventato rapidamente una certezza per chi ...al consigliere comunale e prossimo candidato sindaco di Pozzuoli, Raffaele Postiglione, un grande protagonismo anche di Quarto, con il movimento “Un’Altra Città”, capeggiato dal prossimo candidato ...POZZUOLI – È Raffaele Postiglione, esponente di spicco dell’opposizione in Consiglio, ad uscire come primo candidato Sindaco per le elezioni amministrative che si terranno a Pozzuoli. In questi cinque ...