Porsche sbarcherà in Borsa? Volkswagen ci sta lavorando

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Porsche sbarcherà

QN Motori

Le due società hanno già negoziato un accordo generale che costituirà la base su cui partire per la definitiva quotazione in Borsa diAG.spiega che anche in caso le due aziende ...Apparentemente, Classe E SW sarà l'ultima a cadere: ma entro il 2030 , sul mercatola ... c on la variante station wagon del suo primo veicolo elettrico, Taycan Cross Turismo ,sembra ...