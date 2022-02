Pordenone-Monza, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di martedì 22 febbraio 2022) Pordenone-Monza è ospitata oggi al “Teghil” a partire dalle 18.30, nella 25a giornata del campionato di Serie B 21-22. I Ramarri non raccolgono punti da tre giornate, mentre i brianzoli sono caduti nell’ultima uscita di campionato. È dunque tanta la voglia di punti per le due formazioni oggi, destinate in questa stagione, tuttavia, a perseguire obiettivi ben diversi. Così le probabili formazioni della sfida. Statistiche e curiosità di Pordenone-Monza Il Pordenone torna a giocare in casa, dopo lo scivolone ne ha caratterizzato la trasferta di sabato scorso sul campo della Reggina, quest’ultima vincente con il punteggio di 2-0 in virtù delle reti firmate da Menez e Di Chiara. Questa sconfitta ha fatto seguito a quelle patite dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022)è ospitata oggi al “Teghil” a partire dalle 18.30, nella 25a giornata del campionato diB 21-22. I Ramarri non raccolgono punti da tre giornate, mentre i brianzoli sono caduti nell’ultima uscita di campionato. È dunque tanta la voglia di punti per le dueoggi, destinate in questa stagione, tuttavia, a perseguire obiettivi ben diversi. Così ledella sfida. Statistiche e curiosità diIltorna a giocare in casa, dopo lo scivolone ne ha caratterizzato la trasferta di sabato scorso sul campo della Reggina, quest’ultima vincente con il punteggio di 2-0 in virtù delle reti firmate da Menez e Di Chiara. Questa sconfitta ha fatto seguito a quelle patite dai ...

