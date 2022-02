Plusvalenze, le 11 squadre coinvolte: Juventus e Napoli a rischio illecito amministrativo (Di martedì 22 febbraio 2022) Continua l’indagine sullo scandalo Plusvalenze che ha travolto il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie C. E’ stata chiusa la prima fase, a breve potrebbero arrivare le prime decisioni. Sono 62 le operazioni in corso di accertamento, di queste 42 sono della Juventus. Per il Napoli sotto l’occhio del ciclone è finito il trasferimento in azzurro di Osimhen, nella maxi operazione con il Lille che ha visto il trasferimento in Francia di quattro calciatori per un totale di 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva per atleti che vantavano poche apparizioni tra i professionisti. Cosa rischiano Juventus e Napoli? L’ipotesi più accreditata è quella di un illecito amministrativo punibile con un’ammenda, sarebbe scongiurata l’ipotesi di punti di penalizzazione. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Continua l’indagine sullo scandaloche ha travolto il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie C. E’ stata chiusa la prima fase, a breve potrebbero arrivare le prime decisioni. Sono 62 le operazioni in corso di accertamento, di queste 42 sono della. Per ilsotto l’occhio del ciclone è finito il trasferimento in azzurro di Osimhen, nella maxi operazione con il Lille che ha visto il trasferimento in Francia di quattro calciatori per un totale di 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva per atleti che vantavano poche apparizioni tra i professionisti. Cosa rischiano? L’ipotesi più accreditata è quella di unpunibile con un’ammenda, sarebbe scongiurata l’ipotesi di punti di penalizzazione. ...

Advertising

tancredipalmeri : 11 squadre italiane ufficialmente indagate per plusvalenze - tancredipalmeri : Delle 11 squadre coinvolte nell’indagine per plusvalenze, quelle di Serie A sono cinque: Juventus Napoli Genoa Sam… - CalcioWeb : Scandalo #plusvalenze: tutte le squadre coinvolte e i rischi per #Juventus e #Napoli - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ??Indagine #Plusvalenze La procura federale della #Figc ha comunicato ieri a 11 società il termine delle indagini In #… - Sport_Fair : Caso #plusvalenze, sono 11 le squadre a rischio deferimento: illecito amministrativo per #Juventus e #Napoli? -