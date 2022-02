Plusvalenze | la Figc ipotizza l’illecito amministrativo | le possibili sanzioni

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 22 febbraio 2022) Si sono concluse indagini relative al casoda parte della Procura. Sono coinvolte in questa parte delle indagini 11 club, tra cui società di Serie A come Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria, oltre a club di serie inferiori come Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e due società in realtà fallite come Novara L'articolo