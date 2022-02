"Più che penosa, disgustosa". Crisi isterica per Gemma Galgani, chi ricopre di insulti: gelo dalla De Filippi (Di martedì 22 febbraio 2022) "Tu sei più che penosa, tu sei semplicemente disgustosa. E potrei anche aumentare i termini credimi": Gemma Galgani ha perso le staffe con Nadia a Uomini e donne. Le due dame del trono over sono interessate allo stesso cavaliere. Tutto è iniziato quando Nadia ha detto di non aver gradito un'intervista rilasciata da Gemma al magazine dedicato al programma. Di fronte agli attacchi della Galgani, però, Nadia non si è scomposta più di tanto. Anzi, all'improvviso è scoppiata a ridere e ha invitato la rivale ad andare avanti con i suoi insulti, perché in quel modo contribuiva ad aumentare il suo ego: “Continua, continua…Così aumenti il mio ego”. E non solo, in un secondo momento ha aggiunto: "Il fatto che tu sia qua da 11 anni non ti consente di fare quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) "Tu sei più che, tu sei semplicemente. E potrei anche aumentare i termini credimi":ha perso le staffe con Nadia a Uomini e donne. Le due dame del trono over sono interessate allo stesso cavaliere. Tutto è iniziato quando Nadia ha detto di non aver gradito un'intervista rilasciata daal magazine dedicato al programma. Di fronte agli attacchi della, però, Nadia non si è scomposta più di tanto. Anzi, all'improvviso è scoppiata a ridere e ha invitato la rivale ad andare avanti con i suoi, perché in quel modo contribuiva ad aumentare il suo ego: “Continua, continua…Così aumenti il mio ego”. E non solo, in un secondo momento ha aggiunto: "Il fatto che tu sia qua da 11 anni non ti consente di fare quello che ...

Ultime Notizie dalla rete : Più che Totti, ecco Noemi: chi è la nuova fiamma del capitano. Era con lui allo stadio a vedere Roma - Genoa Totti e Noemi, allo stadio per Roma - Genoa Una storia che andrebbe avanti da ottobre, in occasione di Roma - Genoa, due file più in alto di Totti. Anche lei ha assistito alla partita contro il ...

Ucraina - Russia: oltre 400 militari italiani in campo (e mille pronti a schierarsi): dagli alpini agli specialisti di cyberguerra ... sempre più determinanti. Le forze armate italiane restano pronte a fare la loro parte nell'ambito dello schieramento Nato che si è via via rafforzato con il peggioramento della crisi fra Russia e ...

