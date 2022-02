Pil lombardo 2022 +4%, ma crescita meno dinamica per caro energia, materie prime e inflazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Fondamentale lavorare a strategia di lungo periodo che dia continuità alla crescita riuscendo a cogliere l’opportunità storica del Pnrr Dopo un 2021 in cui la crescita della Lombardia ha battuto ogni previsione e le stime più recenti di Prometeia si attestano al +6,6%, per il 2022 si prevede una risalita ulteriore del +4% che, se confermata, permetterà un pieno ritorno sui livelli del 2019. Ma negli ultimi mesi il caro energia, la tensione sul reperimento delle materie prime e l’aumento dell’inflazione pesano sulla crescita globale rendendola meno dinamica. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 22 febbraio 2022) Fondamentale lavorare a strategia di lungo periodo che dia continuità allariuscendo a cogliere l’opportunità storica del Pnrr Dopo un 2021 in cui ladella Lombardia ha battuto ogni previsione e le stime più recenti di Prometeia si attestano al +6,6%, per ilsi prevede una risalita ulteriore del +4% che, se confermata, permetterà un pieno ritorno sui livelli del 2019. Ma negli ultimi mesi il, la tensione sul reperimento dellee l’aumento dell’pesano sullaglobale rendendola. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & ...

