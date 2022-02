Pierluigi Diaco | guerra interna negli uffici RAI | scoppia il “caso” Serena Bortone

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono momenti tesissimi quelli che stanno vivendo. Il futuro dei due trema, laè aperta(Youtube)C’è aria di grosse novità in casa Rai. Come già anticipato nei giorni scorsi, Bianca Guaccero sembra essere costretta a lasciare il posto a, che dal prossimo autunno coprirà su Rai2 la fascia ora occupata da Detto Fatto. Le novità, però, non finiscono qui. Il giornalista, infatti, sembra essere il volto scelto dalla rete anche per la programmazione estiva: la Rai vuole ripartire da lui. Nelle ultime ore, un’indiscrezione circolata tra gli ambienti televisivi sta però cambiando tutte le carte in tavola. Si parla di una vera e propriaper la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Diaco

al posto di Bianca Guaccero? Il motivo di tale cancellazione sarebbe legata in primis agli ascolti poco soddisfacenti che la trasmissione sta registrando in questa attuale stagione ...Tra i nomi più quotati per sostituire la Guaccero c'è quello diche negli ultimi mesi si è distinto in Rai anche come opinionista.Sarà contenta Giorgia Meloni? Salta il programma di Diaco su Rai1. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla conduzione di Pierluigi Diaco di “Signora mia”, in onda nel pomeriggio estivo di Rai1 ...Alcuni programmi inseriti nel palinsesto televisivo di Rai1, potrebbero essere cancellati in vista dell'arrivo della stagione estiva. Scopriamo quali sono.