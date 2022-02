Piazza Bengasi | sosta a pagamento solo su 40% posti

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cambiamenti in vista per il posteggio indove più della metà degli stalli sarà libero. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che conferma lanel parcheggio della, quale area di interscambio con la linea 1 della metropolitana, maper il 40% circa dei, con orario 8-19,30 dal lunedì al venerdì e con applicazione delle tariffe ordinarie smart, pari ad 1 euro l’ora, e tariffe agevolate integrate-trasporto pubblico.Il restante 60% circa degli stalli sarà invece destinato allasenza limiti di tempo. Questa modifica, evidenzia la delibera, si è resa opportuna alla luce dei risultati della sperimentazione delladurata 6 ...

