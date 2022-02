Philip Crowther, il reporter che racconta la crisi tra Russia e Ucraina in sei lingue diverse – Il video (Di martedì 22 febbraio 2022) Philip Crowther, giornalista dell’Associated Press e corrispondente dall’Ucraina nella copertura della crisi nella regione del Donbass, è diventato noto in tutto il mondo per i suoi reportage grazie a un video pubblicato nelle scorse ore su Twitter, contenente alcuni passaggi dei diversi interventi televisivi in cui parla della situazione sul fronte dell’Ucraina orientale. Ma a colpire il pubblico, così come i colleghi e le colleghe, sono state la spiccate capacità linguistiche dl giornalista 41enne. Nel video pubblicato da Crowther, nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca, si può sentire il giornalista che parla fluentemente della crisi Ucraina in inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022), giornalista dell’Associated Press e corrispondente dall’nella copertura dellanella regione del Donbass, è diventato noto in tutto il mondo per i suoi reportage grazie a unpubblicato nelle scorse ore su Twitter, contenente alcuni passaggi dei diversi interventi televisivi in cui parla della situazione sul fronte dell’orientale. Ma a colpire il pubblico, così come i colleghi e le colleghe, sono state la spiccate capacità linguistiche dl giornalista 41enne. Nelpubblicato da, nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca, si può sentire il giornalista che parla fluentemente dellain inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e ...

Advertising

ilpost : Il corrispondente di Associated Press che commenta la crisi in Ucraina in sei lingue - MarcelloArresto : RT @ilpost: Il corrispondente di Associated Press che commenta la crisi in Ucraina in sei lingue - RivistaStudio : È da ieri che sui social gira moltissimo un video di Philip Crowther, giornalista della Associated Press, che racco… - Dondolino72 : RT @ilpost: Il corrispondente di Associated Press che commenta la crisi in Ucraina in sei lingue - MattoDeg : RT @ilpost: Il corrispondente di Associated Press che commenta la crisi in Ucraina in sei lingue -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Crowther Philip Crowther, il reporter che racconta la crisi tra Russia e Ucraina in sei lingue diverse - Il video Open Il reporter di Ap che racconta la crisi in Ucraina in sei lingue Il reporter dell'Associated Press Philip Crowther è conosciuto in tutto il mondo per i suoi servizi in sei lingue diverse. Ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter – che ha raggiunto milioni di ...

Il giornalista che racconta la crisi in Ucraina in sei lingue diverse Ci sono le persone naturalmente predisposte all’apprendimento delle lingue straniere, e poi c’è Philip Crowther. In questi giorni Crowther si trova a Kiev per raccontare la crisi (il conflitto, ormai) ...

Il reporter dell'Associated Press Philip Crowther è conosciuto in tutto il mondo per i suoi servizi in sei lingue diverse. Ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter – che ha raggiunto milioni di ...Ci sono le persone naturalmente predisposte all’apprendimento delle lingue straniere, e poi c’è Philip Crowther. In questi giorni Crowther si trova a Kiev per raccontare la crisi (il conflitto, ormai) ...