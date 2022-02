Peste suina | allarme in tutto il mondo L' Oms | ' È in 50 Paesi | situazione mai così difficile'

Advertising

matteosalvinimi : Prorogate le tasse per gli allevatori danneggiati da influenza aviaria e peste suina africana: approvato un emendam… - simonegheri : RT @AnciToscana: Giovedì #24febbraio dalle 14.30, webinar sulla Peste Suina Africana con la Vicepresidente @StefiSaccardi e l’Assessore @SB… - crispadafora : RT @SkyTG24: Peste suina, l'Oms: “Situazione mai così difficile, è in 50 Paesi” - UnioneSarda : #Sardegna - Peste suina, Oms: “Situazione mai così difficile”. Il vaccino Ue “commercializzato fra 2 anni” - LiveSicilia : L’allarme dell’Oms sulla peste suina: “Quadro mai così difficile” -

Ultime Notizie dalla rete : Peste suina

, è allarme in tutto il mondo. Secondo l'Oms la situazione non è mai stata così complessa. La- che infetta suini domestici e selvatici, è arrivata in oltre 50 Paesi e continua a ..."Dal 1978, da quando mi occupo di, non ho mai trovato la situazione difficile come in questo momento. La malattia è presente in cinque continenti e in oltre 50 Paesi e continua ad avanzare molto velocemente". E' la ..."Dal 1978, da quando mi occupo di peste suina, non ho mai trovato la situazione difficile come in questo momento; una malattia è presente in cinque continenti e oltre 50 Paesi e continua ad avanzare ...Continuano i monitoraggi delle carcasse di cinghiali per verificare l’eventuale diffusione di peste suina africana: al 16 febbraio i casi positivi erano 39, di cui 20 per ritrovamenti in Piemonte e 19 ...