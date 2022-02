Per Malagò avere Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma è un “messaggio sbagliato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Novak Djokovic parteciperà agli Internazionali di tennis di Roma pur non essendo vaccinato. Una decisione giusta? “No”, secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato ad Agorà su Rai 3. “Ammesso e non concesso – ha spiegato il numero uno dello sport in Italia – che uno per esempio si faccia la doccia da solo nel camper o mangia e cucina da solo, è il messaggio che è sbagliatissimo al momento, poi si deve vedere che cosa succede da oggi fino a maggio, mi auguro che le cose cambino. Mi auguro che tutti possano veder giocare Djokovic”. Il rischio maggiore, per Malagò, è che rischi di passare una “doppia linea” da parte delle autorità: ”Io ricevo decine di mail di genitori imbufaliti perché i figli non fanno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Novakparteciperàdidipur non essendo vaccinato. Una decisione giusta? “No”, secondo il presidente del Coni Giovanni, intervistato ad Agorà su Rai 3. “Ammesso e non concesso – ha spiegato il numero uno dello sport in Italia – che uno per esempio si faccia la doccia da solo nel camper o mangia e cucina da solo, è ilche è sbatissimo al momento, poi si deve vedere che cosa succede da oggi fino a maggio, mi auguro che le cose cambino. Mi auguro che tutti possano veder giocare”. Il rischio maggiore, per, è che rischi di passare una “doppia linea” da parte delle autorità: ”Io ricevo decine di mail di genitori imbufaliti perché i figli non fanno ...

