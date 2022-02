Per l’Italia è il momento verità. Le critiche del Wsj al governo (Di martedì 22 febbraio 2022) “Crepe nella determinazione occidentale nei confronti della Russia”. Con questo titolo il Wall Street Journal critica l’Europa nella gestione della crisi in Ucraina, in particolare delle sanzioni. All’Italia, così come alla Germania di Olaf Scholz e all’Ungheria di Viktor Orbán, l’editorial board del giornale statunitense imputa l’esitazione “su sanzioni dure nel momento sbagliato”. Lo fa osservando che il nostro Paese importa il 90% del suo gas – il 40% proprio dalla Russia, di cui è uno dei maggiori clienti europei. Nel mirino del Journal, probabilmente memore della forza del famoso “whatever it takes”, finiscono anche Mario Draghi, le sue parole e il tempismo con cui le ha pronunciate: “Le sanzioni devono essere efficaci e sostenibili, devono essere concentrate in settori che non comprendano l’energia e che siano proporzionate rispetto all’attacco e ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) “Crepe nella determinazione occidentale nei confronti della Russia”. Con questo titolo il Wall Street Journal critica l’Europa nella gestione della crisi in Ucraina, in particolare delle sanzioni. Al, così come alla Germania di Olaf Scholz e all’Ungheria di Viktor Orbán, l’editorial board del giornale statunitense imputa l’esitazione “su sanzioni dure nelsbagliato”. Lo fa osservando che il nostro Paese importa il 90% del suo gas – il 40% proprio dalla Russia, di cui è uno dei maggiori clienti europei. Nel mirino del Journal, probabilmente memore della forza del famoso “whatever it takes”, finiscono anche Mario Draghi, le sue parole e il tempismo con cui le ha pronunciate: “Le sanzioni devono essere efficaci e sostenibili, devono essere concentrate in settori che non comprendano l’energia e che siano proporzionate rispetto all’attacco e ...

