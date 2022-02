Per La Verità, Scaroni ha scaricato Bonomi e sta con Bini Smaghi (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa mattina La Stampa fa un nuovo nome per la presidenza della Lega Serie A. Si tratta di Lorenzo Bini Smaghi, presidente del cda della banca francese Societé Generale. Sono le proprietà americane del campionato a premere in tal senso: Bologna, Genoa, Spezia e Roma. Non il Milan, scrive il quotidiano torinese, perché Scaroni continua ad appoggiare Bonomi. Il quadro politico delineato da La Verità, invece, è un altro. Secondo il quotidiano di Belpietro, il presidente del Milan avrebbe scaricato il numero uno di Confindustria. Anzi, sarebbe proprio lui a tenere i contatti con Bini Smaghi per conto dei club con proprietà americana. A proposito di Bini Smaghi, La Verità scrive: “A fargli da sponsor ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa mattina La Stampa fa un nuovo nome per la presidenza della Lega Serie A. Si tratta di Lorenzo, presidente del cda della banca francese Societé Generale. Sono le proprietà americane del campionato a premere in tal senso: Bologna, Genoa, Spezia e Roma. Non il Milan, scrive il quotidiano torinese, perchécontinua ad appoggiare. Il quadro politico delineato da La, invece, è un altro. Secondo il quotidiano di Belpietro, il presidente del Milan avrebbeil numero uno di Confindustria. Anzi, sarebbe proprio lui a tenere i contatti conper conto dei club con proprietà americana. A proposito di, Lascrive: “A fargli da sponsor ...

Advertising

TeresaBellanova : Questo pomeriggio un altro appuntamento con “Lingua franca” su @radioleopoldait. “La verità, vi prego, sul Tap”. Ne… - lucatelese : La verità è che Crisanti può comprarsi la casa che vuole, quando vuole 3ed è libero pagarla il prezzi che vuole, se… - La7tv : #lariachetira Francesco Borgonovo (La Verità) risponde a Walter Ricciardi sul #vaccino obbligatorio per gli #over50… - philo_renzo : Le porte dell'inferno non prevarranno. Ecco perché la fonte di luce non scomparirà, per quanto fitte possano essere… - alportog : RT @rutilibus: MERCENARI STRANIERI VESTITI DA POLIZIOTTI IN CANADA ... 'E adesso un breve salto in Canada, perché no? I media raccontano d… -