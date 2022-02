Per la trama niente di meglio della battuta di Tina Fey: «La storia di come George Clooney preferisce morire nello spazio piuttosto di spendere un altro minuto con una donna della sua stessa età» (Di martedì 22 febbraio 2022) Con Gravity (questa sera su Rai Movie alle 21.20) il regista messicano Alfonso Cuarón firma il film che lo ha reso popolare. Alla Mostra Del Cinema di Venezia del 2013 – dove fu presentato – è stato un tripudio per il pubblico ritrovarsi immerso nello spazio come mai prima d’ora, grazie anche agli effetti speciali mozzafiato e a un 3D mai così avvolgente dai tempi di Avatar. Un viaggio in dimensioni sconosciute per indagare l’animo umano, la sua forza, il coraggio e come rinasce una donna che si è persa, non solo nello spazio. George Clooney e Amal Alamuddin, più affiatati che mai ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Con Gravity (questa sera su Rai Movie alle 21.20) il regista messicano Alfonso Cuarón firma il film che lo ha reso popolare. Alla Mostra Del Cinema di Venezia del 2013 – dove fu presentato – è stato un tripudio per il pubblico ritrovarsi immersomai prima d’ora, grazie anche agli effetti speciali mozzafiato e a un 3D mai così avvolgente dai tempi di Avatar. Un viaggio in dimensioni sconosciute per indagare l’animo umano, la sua forza, il coraggio erinasce unache si è persa, non soloe Amal Alamuddin, più affiatati che mai ...

