Pensioni marzo: pagamento in anticipo dal 23 febbraio. Il calendario (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Pensioni del mese di marzo verranno accreditate a partire da mercoledì 23 febbraio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. A comunicarlo è Poste italiane con una nota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Ledel mese diverranno accreditate a partire da mercoledì 23per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. A comunicarlo è Poste italiane con una nota. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni marzo: pagamento in anticipo dal 23 febbraio. Il calendario - telecitynews24 : ??POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI MARZO DAL 23 FEBBRAIO?? I dettagli??… - Marche_Notizie : Poste, in provincia di Ancona pensioni marzo dal 23 febbraio - infoitinterno : Pagamento pensioni marzo 2022 in anticipo Calendario Inps - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Poste Italiane, le pensioni di marzo in pagamento dal 23 febbraio -