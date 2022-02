Pedopornografia | maxi operazione a Bari | 8 arresti | 59 denunciati e decine di perquisizioni

franconemarisa : Pedopornografia: scoperto maxi-archivio dell'orrore con foto e video. Otto arresti - franconemarisa : Pedopornografia, maxi operazione della Polizia postale di Bari e Foggia: 67 perquisizioni, 8 arresti e 59 denunce… - ninoBertolino : RT @LaStampa: Pedopornografia, maxi operazione della Polizia postale di Bari e Foggia: 67 perquisizioni, 8 arresti e 59 denunce https://t.c… - LaStampa : Pedopornografia, maxi operazione della Polizia postale di Bari e Foggia: 67 perquisizioni, 8 arresti e 59 denunce - LaStampa : Pedopornografia, maxi operazione della Polizia postale di Bari e Foggia: 67 perquisizioni, 8 arresti e 59 denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia maxi

... ingegnere impiegato in una importante azienda del Varesotto e residente nella città dei due galli, è stato arrestato dalla Polizia Postale nell'ambito di una- inchiesta sulla...... portando via i dispositivi informatici alla ricerca di tracce di, poi trovate in un cloud all'interno del pc. APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Il musicista dai due volti: dal...La Polizia di Stato di Bari ha condotto un'operazione, denominata "Revelatum", per il contrasto della pedopornografia online. Non sono stati diffusi per ora dettagli ma è stato reso noto che sono ...BARI – Operazione della Polizia di Stato per il contrasto della pedopornografia online: 67 decreti di perquisizione su tutto il territorio nazionale, con l’arresto di 8 persone e la denuncia ...