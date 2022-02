Pechino 2022, Goggia risponde alla madre di Brignone: “Polemica sgradevole, non merita parole” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non ho bisogno di fomentare questa Polemica, che è stata molto sgradevole e penso anche offensiva non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione; agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso. Questa è la prima volta che ne parlo chiaramente ed è stato l’argomento di cui mi hanno chiesto appena sono atterrata a Malpensa: inizialmente ho glissato e non merita parole extra“. Queste sono le recenti parole di Sofia Goggia, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022 nella discesa libera. L’azzurra ha commentato le dichiarazioni sul suo conto di Ninna Quario, madre di Federica Brignone, collega di Goggia ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non ho bisogno di fomentare questa, che è stata moltoe penso anche offensiva non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione; agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso. Questa è la prima volta che ne parlo chiaramente ed è stato l’argomento di cui mi hanno chiesto appena sono atterrata a Malpensa: inizialmente ho glissato e nonextra“. Queste sono le recentidi Sofia, medaglia d’argento alle Olimpiadi dinella discesa libera. L’azzurra ha commentato le dichiarazioni sul suo conto di Ninna Quario,di Federica, collega di...

