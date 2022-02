Pattinaggio artistico: Laura Barquero ha fallito un test antidoping a Pechino 2022. La nota dell’ITA (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuova tegola doping nel Pattinaggio di figura dopo il caso, ancora aperto, riguardante Kamila Valieva. L’atleta spagnola Laura Barquero, undicesima nelle coppie a Pechino 2022 insieme a Marco Zandron, ha infatti fallito un test antidoping proprio durante i Giochi, risultando positiva a una sostanza proibita, nello specifico il Clostebol. A dare la notizia è stata l’ITA (International testing Agency) tramite un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di martedì 22 febbraio sul proprio sito ufficiale. Il campione, si legge nella nota, è stato raccolto lo scorso venerdì, il 18 febbraio, giorno dello short program. Il risultato è stato analizzato e riportato dal laboratorio accreditato con la WADA invece ieri, lunedì 21 ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuova tegola doping neldi figura dopo il caso, ancora aperto, riguardante Kamila Valieva. L’atleta spagnola, undicesima nelle coppie ainsieme a Marco Zandron, ha infattiunproprio durante i Giochi, risultando positiva a una sostanza proibita, nello specifico il Clostebol. A dare la notizia è stata l’ITA (Internationaling Agency) tramite un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di martedì 22 febbraio sul proprio sito ufficiale. Il campione, si legge nella, è stato raccolto lo scorso venerdì, il 18 febbraio, giorno dello short program. Il risultato è stato analizzato e riportato dal laboratorio accreditato con la WADA invece ieri, lunedì 21 ...

