‘Passeggiate romane’ al Cinema Farnese di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) , a cura dell’Arch. Luca Berretta: passeggiare percon il naso in su senza paura di inciampare per scoprire aneddoti, luoghi e architetture.ha visto passare la storia e ne ha conservato i segni, le testimonianze e i segreti e proprio questi segreti vi saranno raccontati con semplicità come in una passeggiata con un amico.Scoprire i monumenti, le strade, vederne i lati nascosti e curiosi, le vecchie stampe che raccontano tanto e in una salatografica, sul grande schermo, in compagnia di tanti amici è stato e sarà sicuramente una esperienza nuova che ilpropone e che è diventato un appuntamento mensile. Gli spettatori al termine della passeggiata hanno la possibilità di intervenire con domande o ...