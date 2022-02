Paolino Avedisco | “2021 anno di transizione da emergenza a nuova normalità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilè stato undi, dall’a una. In qualche modo ci si è abituati alla pandemia e, professionalmente parlando, si è trovato il modo di conviverci e di adattarsi. Molti dei nostri incaricati alla vendita sono ricorsi a strumenti e comportamenti digitali per mantenere vivo il rapporto con i clienti e i collaboratori”. A dirlo Giovanni, presidente di, in occasione del 10° Forum della vendita diretta promosso da, Associazione vendite dirette servizio consumatori. L’appuntamento, dal titolo: ‘Social media e social selling: l’evoluzione phigital della vendita diretta’, è stato ospitato dal Palazzo dell’Informazione di Roma. “Credo – spiega – si possa ...