Pamela Prati si scaglia contro Maria De Filippi: "Non mi ha neanche risposto" (Di martedì 22 febbraio 2022) L'affaire del finto fidanzamento e matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, di cui si è detta vittima, è costato molto caro a Pamela Prati, che nell'intervista rilasciata alla trasmissione di Rai 2 Belve ha confessato di non navigare in buone acque. Le porte della televisione per lei si sono chiuse ormai da due anni e presa dalla disperazione, la show-girl ha confessato di aver provato in tutti i modi a contattare Maria De Filippi per chiederle aiuto, per farsi conoscere e avere un lavoro anche dietro le quinte, come semplice membro della sua redazione.

