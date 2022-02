Pallanuoto, World League femminile 2022: impresa del Setterosa, battuta la Spagna vice campionessa olimpica! (Di martedì 22 febbraio 2022) Una vittoria di cui aveva bisogno tutto il gruppo per lanciarsi verso un quadriennio che sicuramente sarà diverso da quello appena trascorso. Torna a brillare, dopo più di un anno di distanza, ricco di delusioni, il Setterosa: la Nazionale italiana di Pallanuoto al femminile si è imposta in quel di Firenze sulla Spagna per 11-10 nel secondo match della fase preliminare di World League. Doveva essere una mission impossible, come annunciato alla vigilia, ma il giovane gruppo azzurro è riuscito a ribaltare il pronostico alla Nannini davanti al pubblico di casa. Al cospetto della squadra campionessa d’Europa e argento olimpico e mondiale in carica, la banda del nuovo allenatore Carlo Silipo ha trovato una performance di valore assoluto. Strepitosa è stata la voglia di ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Una vittoria di cui aveva bisogno tutto il gruppo per lanciarsi verso un quadriennio che sicuramente sarà diverso da quello appena trascorso. Torna a brillare, dopo più di un anno di distanza, ricco di delusioni, il: la Nazionale italiana dialsi è imposta in quel di Firenze sullaper 11-10 nel secondo match della fase preliminare di. Doveva essere una mission impossible, come annunciato alla vigilia, ma il giovane gruppo azzurro è riuscito a ribaltare il pronostico alla Nannini davanti al pubblico di casa. Al cospetto della squadrad’Europa e argento olimpico e mondiale in carica, la banda del nuovo allenatore Carlo Silipo ha trovato una performance di valore assoluto. Strepitosa è stata la voglia di ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague femminile 2022: una grande #Italia batte 11-10 la Spagna, prima vittoria nel torneo - RassegnaZampa : #Pallanuoto Setterosa, altro duro esame in World League: c’è la Spagna - SwimmerShopit : Setterosa, altro duro esame in World League: c’è la Spagna - sportface2016 : Pallanuoto, #WorldLeague donne: Italia-Spagna martedì 22 febbraio a Firenze - Gazzetta_it : Pallanuoto, il #Setterosa domani a Firenze contro la Spagna in World League -