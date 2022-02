Pallanuoto | Italia-Spagna in tv oggi | orario e diretta streaming World League femminile 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata del girone B delladi. Dopo la sconfitta per 11-5 all’esordio in Russia, il Setterosa va a caccia di riscatto alla piscina “Nannini” di Firenze. Non sarà però facile per le ragazze del CT Carlo Silipo, chiamate a confrontarsi con la fortissima formazione iberica, vice campionessa olimpica a Tokyo 2020 e campionessa europea in carica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 22 febbraio. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO, GIRONI, FORMULA E REGOLAMENTO TV E– La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD ...