Pachinko la trama della serie tv di Apple Tv+

(Di martedì 22 febbraio 2022)suTv+ latv tratta dall’omonimo romanzo recitata in inglese, coreano e giapponeseè la nuovatvTv+, in arrivo dal 25 marzo sulla piattaforma, composta da 8 episodi e tratta dall’omonimo romanzo di Min Jin Lee (edito in Italia con il sottotitolo La Moglie coreana, pubblicato da Piemme). Laè prodotta e ideata da Soo Hugh (“The Terror”, “The Killing”), recitata in tre lingue, inglese giapponese e coreano e racconta una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. “Ci sono progetti che ti cambiano radicalmente” ha dichiarato Soo Hugh “non solo questa è la storia di miei antenati, è il mio tributo a loro, a tutti i Sunja sepolti nel profondostoria ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pachinko trama

TVSerial.it

... e l'attesa spasmodica per l'arrivo su Apple TV+ dibastano per spiegare perché l'... Ladi Snowdrop Scritta da Yoo Hyun - mi , Snowdrop ruota attorno alla storia d'amore proibita tra una ...: Lae il cast della serie tv Scritta dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di The Terror e Killing Eve Soo Hugh e diretta da Kogonada ( Columbus ) e Justin Chon ( Gook ), ...Il successo senza precedenti di Squid Game su Netflix, preceduto dai quattro Oscar per il film Parasite, e l'attesa spasmodica per l'arrivo su Apple TV+ di Pachinko bastano per ... anche il trailer ...