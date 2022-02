Pa, non si può assumere nuovo personale che abbia superato il limite di età imposto dalla legge. Parere Funzione Pubblica (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione alla possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio, previsto dall’ordinamento, esprime il proprio Parere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Dipartimento della, in relazione alla possibilità che i candidati ad un concorso pubblicono un’età superiore alper la permanenza in servizio, previsto dall’ordinamento, esprime il proprio. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un appello del personale scolastico che non può continuare a restare inascoltato: basta obblighi e discriminazioni,… - AnnalisaChirico : Davvero con il 90% di vaccinati e le terapie intensive ferme al 10%, l’Italia non può celebrare il suo ‘freedom day… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - taj_zkt : RT @martaottaviani: #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la com… - Pistacchio89 : RT @stebaraz: Il discorso fatto ieri sera da Putin è un manifesto di nazionalismo e imperialismo che più chiaro non si può. Le due cose che… -