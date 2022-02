Ospedale di Bergamo | due anni di pandemia in una nuova foto simbolo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un'occasione importante per il Papa GiovXXIII per fare un bilancio. Oltre 5 mila malati ricoverati da tutto il territorio regionale, durante quattro ondate di Covid, la somministrazione di più di ...

Esattamente due anni fa ci siamo trovati ad affrontare, primo grandein occidente, qualcosa di completamente sconosciuto e inaspettato. Abbiamo dovuto superare insieme, strada facendo, le ...... svoltosi presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di. Al convegno ha partecipato lo ... attingendo alla sua esperienza personale tra le corsie d', tentando di rispondere a fianco del ...Sono passati esattamente due anni dal giorno in cui per il Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avuto inizio l’emergenza, con la prima convocazione dell’Unità di crisi. Come momento di ricordo, ...L’iniziativa, spiega l’ospedale, non è stata un semplice rito ... a San Giovanni Bianco e alla Fiera di Bergamo, diagnostico, con i tamponi e il sequenziamento, della prevenzione, con le ...