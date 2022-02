Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 23 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’diFox per23per i nati sotto il segno dellaricorda che continua un periodo misto tra opportunità di successo e giorni di agitazione. Forse in questi giorni avete affrontato qualche problema personale e ora vi ritrovate nella posizione delicata di dover spiegare e giustificare a chi vi ha colto in fallo!Il cielo per l’però rimane ottimo, se siete disposti a togliere un po’ di intensità dai rapporti e vivere con più entusiasmo e impulsività sarete ricompensati. Giove è in opposizione e questo potrebbe avere un’influenza sul vostro nervosismo, ma non dovete scordare che ci sono ambiti in cui potete eccellere, non lasciatevi andare troppo nel voler chiudere o dire qualcosa che potrebbe farvi pentire in futuro!Leggi ...