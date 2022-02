Oroscopo Branko Martedì 22 Febbraio 2022: Bilancia leggera (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Febbraio 22 2022 Ariete Occupatevi degli altri ma cercate di guardare anche a voi stessi e alla vostra tranquillità. Toro Venere e Marte in Capricorno, aumentano le finanze! Gemelli Attenti nelle transazioni finanziarie. Cancro Bisogna partire con uno spirito nuovo e non rispondere alle provocazioni. Tenete aperte le porte del vostro cuore. Leone Luna in cambiamento. Leoni, tigri, è il vostro anno. Vergine Vergine decide le sorti del mondo. Bilancia Dovete essere più leggeri con gli altri e voi stessi. Scorpione Venere ha perso il pudore e voi siete a disposizione di tutti. Sagittario Ricordatevi: il coniuge ha le sue ragioni. Capricorno Fate le cose in modo indipendente e non lasciatevi ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) L’diper oggi,22Ariete Occupatevi degli altri ma cercate di guardare anche a voi stessi e alla vostra tranquillità. Toro Venere e Marte in Capricorno, aumentano le finanze! Gemelli Attenti nelle transazioni finanziarie. Cancro Bisogna partire con uno spirito nuovo e non rispondere alle provocazioni. Tenete aperte le porte del vostro cuore. Leone Luna in cambiamento. Leoni, tigri, è il vostro anno. Vergine Vergine decide le sorti del mondo.Dovete essere più leggeri con gli altri e voi stessi. Scorpione Venere ha perso il pudore e voi siete a disposizione di tutti. Sagittario Ricordatevi: il coniuge ha le sue ragioni. Capricorno Fate le cose in modo indipendente e non lasciatevi ...

