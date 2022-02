Oppenhaimer | la prima foto di Cillian Murphy | nel cast anche Kenneth Branagh

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 febbraio 2022)è ritratto nellapromozionale di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che avrà nel. Le riprese di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, sono ufficialmente iniziate e dsl set arriva ladel protagonista, oltre alla notizia che nelci sarà. Lo scatto ritrae il protagonista del progetto ed è un ritratto in bianco e nero che svela il look scelto per portare sullo schermo la storia dello scienziato.avrà il ruolo di J. Robert Oppenheimer nel ...