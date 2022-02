Oggi Di Lorenzo farà nuovi esami: la situazione in vista di Napoli-Barcellona (Di martedì 22 febbraio 2022) Oltre la mancata vittoria e il mancato aggancio al Milan capolista, il Napoli ha dovuto fare i conti anche con altre brutte notizie nella trasferta di Cagliari. Infatti, ai tanti infortunati che occupano l’infermeria, se ne sono aggiunti altri due: si tratta di Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit. Il primo è uscito nel corso del primo tempo a causa di un colpo alla testa subito in uno scontro aereo con Altare, mentre Malcuit, che aveva proprio sostituito l’infortunato Di Lorenzo, è uscito a pochi minuti dal termine del match per un risentimento al polpaccio destro. Infortunio Di Lorenzo Il Napoli, nel corso del post-partita di ieri, ha aggiornato sulle condizioni dei due giocatori e ha confortato i tifosi sulla situazione di Di Lorenzo: il terzino azzurro non ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Oltre la mancata vittoria e il mancato aggancio al Milan capolista, ilha dovuto fare i conti anche con altre brutte notizie nella trasferta di Cagliari. Infatti, ai tanti infortunati che occupano l’infermeria, se ne sono aggiunti altri due: si tratta di Giovanni Die Kevin Malcuit. Il primo è uscito nel corso del primo tempo a causa di un colpo alla testa subito in uno scontro aereo con Altare, mentre Malcuit, che aveva proprio sostituito l’infortunato Di, è uscito a pochi minuti dal termine del match per un risentimento al polpaccio destro. Infortunio DiIl, nel corso del post-partita di ieri, ha aggiornato sulle condizioni dei due giocatori e ha confortato i tifosi sulladi Di: il terzino azzurro non ha ...

