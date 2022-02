Obbligazioni Intesa SanPaolo di prossima emissione | in quotazione 3 nuovi bond 2 in dollari Usa

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sei sei un investitore alla ricerca di informazioni sulleSan Paolo di, questo articolo potrebbe fare al tuo caso. Mettendoci nei panni dei nostri lettori, ci siamo chiesti quali argomenti potrebbero essere più interessanti per chi è solito investire inbancarie emesse da un istituto molto prestigioso come. Il tema delle nuove emissioni è, dal nostro punto di vista, non solo interessante ma anche fondamentale se l’obiettivo è quello di diversificare i propri risparmi destinando una quota del capitale ai migliorin circolazione. Questo articolo si sviluppa in due parti. Nella prima sono riportate tutte le nuove emissioni di...