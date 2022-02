Nuovo decreto Covid, obbligo mascherine all’aperto fino a quando? Tutte le regole a febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Covid-19 allenta la sua pressione in Italia, ma il Governo non abbassa la guardia e si riunisce il 31 gennaio per stabilire le prossime misure. Ci sono alcune restrizioni che, nel Nuovo decreto che verrà discusso nel consiglio dei ministri, verranno allentate, altre invece resteranno tali anche a febbraio. Tra queste ci sarà senz’altro l‘obbligo di mascherine anche all’aperto, che verrà prorogato rispetto all’attuale scadenza del 31 gennaio anche in zona bianca, oltre che in zona bianca, arancione e rossa dove di norma è previsto. L’obbligo di mascherina all’aperto, che per la zona bianca non sussiste stando alle regole degli scorsi mesi, è stato inserito nell’ultimo decreto e sarà dunque ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il-19 allenta la sua pressione in Italia, ma il Governo non abbassa la guardia e si riunisce il 31 gennaio per stabilire le prossime misure. Ci sono alcune restrizioni che, nelche verrà discusso nel consiglio dei ministri, verranno allentate, altre invece resteranno tali anche a. Tra queste ci sarà senz’altro l‘dianche, che verrà prorogato rispetto all’attuale scadenza del 31 gennaio anche in zona bianca, oltre che in zona bianca, arancione e rossa dove di norma è previsto. L’di mascherina, che per la zona bianca non sussiste stando alledegli scorsi mesi, è stato inserito nell’ultimoe sarà dunque ...

