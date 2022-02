Novavax, come prenotarsi nel Lazio: ecco gli hub dove viene somministrato il vaccino proteico (Di martedì 22 febbraio 2022) ecco Novavax. Dopo diverse settimane di ritardo sono infatti in arrivo le prime consegne del vaccino proteico tanto atteso da alcuni tra coloro che fino a questo momento hanno deciso di non... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022). Dopo diverse settimane di ritardo sono infatti in arrivo le prime consegne deltanto atteso da alcuni tra coloro che fino a questo momento hanno deciso di non...

Advertising

raffaellam9 : RT @cancro58: @CorboEsposito @G23Mld @cris_cersei La cosa che mi lascia più perplessa è però il fatto che l'Italia abbia comprato flaconi d… - peppe76199232 : RT @an_paci: Che poi per quale ragione il Novavax dovrebbe convincerci, lo sanno solo loro. Dove sono gli anni di trial clinici, dove è ga… - My_JoyfulLiving : @growing_moon25 il problema è che non saprai mai se è veramente quello! a meno che tu non vada a vaccinarti. Neanch… - m_emmanuele : RT @an_paci: Che poi per quale ragione il Novavax dovrebbe convincerci, lo sanno solo loro. Dove sono gli anni di trial clinici, dove è ga… - pepppe772 : @angela66762414 @nabopi @Bluefidel47 No è diverso da astrazeneca. AZ funziona come JJ, allo stesso modo di pfizer… -