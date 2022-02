Novak Djokovic agli Internazionali di Roma? Giovanni Malagò è contrario (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentre Novak Djokovic ha vinto la sua prima partita dopo le polemiche degli Australian Open, in Italia monta il dibattito sugli Internazionali di Roma che si disputeranno nei primissimi giorni di maggio. Lo sport nostrano è perfettamente diviso in due tronconi: chi vorrebbe vedere in campo il tennista serbo e numero uno attuale del Ranking ATP e chi vorrebbe seguire l’esempio del Governo australiano precludendo la possibilità di scendere in campo all’atleta balcanico non vaccinato. Si è unito al fronte dei contrari anche Giovanni Malagò, presidente del CONI. Le parole di Giovanni Malagò sulla partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma Ecco cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentreha vinto la sua prima partita dopo le polemiche degli Australian Open, in Italia monta il dibattito suglidiche si disputeranno nei primissimi giorni di maggio. Lo sport nostrano è perfettamente diviso in due tronconi: chi vorrebbe vedere in campo il tennista serbo e numero uno attuale del Ranking ATP e chi vorrebbe seguire l’esempio del Governo australiano precludendo la possibilità di scendere in campo all’atleta balcanico non vaccinato. Si è unito al fronte dei contrari anche, presidente del CONI. Le parole disulla partecipazione didiEcco cosa ...

