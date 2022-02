Nouri | l' Ajax riconosce un risarcimento milionario alla famiglia Ritirata la maglia n°34

Advertising

L'e la famiglia di Abdelnak, hanno trovato un accordo per il risarcimento di 7.850.000 milioni di euro da parte del club olandese. Oltre a questo, la sua maglia numero 34 sarà ritirata. L'ex ...Sette milioni e 850mila euro di risarcimento. È questa la cifra che la società olandese dell'dovrà versare alla famiglia da Abdelhakcome indennizzo a seguito dell'arresto cardiaco che nell'estate 2017 colpì il calciatore durante un'amichevole in Austria contro il Werder Brema. La ...Sette milioni e 850mila euro di risarcimento. È questa la cifra che la società olandese dell'Ajax dovrà versare alla famiglia da Abdelhak Nouri come indennizzo a seguito dell'arresto cardiaco che nell ...7.850.000 euro: è questa la somma che l'Ajax riconoscerà alla famiglia del centrocampista olandese Abdelhak Nouri. L'ex giocatore, l'8 luglio 2017, subì un arresto cardiaco durante un'amichevole in ...