Nord Stream 2 | la Germania sospende l' autorizzazione del gasdotto | prima ' sanzione per Mosca'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella crisi tra Russia e Ucraina, il gas rimane il convitato di pietra nelle scelte geo economiche collegate alle sanzioni da adottare come ritorsione all'invasione della Russia nei territori del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Germania sospende l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 #ANSA - riotta : Si ferma gasdotto Nord Stream 2 - TrentinoRussia : Medvedev ha commentato la sospensione della certificazione Nord Stream 2: 'Benvenuti nel mondo nuovo, dove gli euro… - DreamescapePs : RT @petro_francesco: Sempre su @updayIT ho parlato con @LorenzoNannetti del significato geopolitico dello 'stop' annunciato da Scholz al ga… - pixel_di : RT @bordoni_russia: Medvedev sulla sospensione della certificazione Nord Stream 2: benvenuti nel nuovo mondo, dove gli europei pagheranno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nord Stream

Tuttavia oggi Berlino ha annunciato la sospensione del gasdotto2, mai entrato in funzione, che collega le coste russe a quelle tedesche con una capacità di 55 miliardi di metri cubi l'...Acquista questo articolo Ucraina, Scholz: interromperemo certificazione gasdotto2 Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Ucraina, Scholz: interromperemo ...Tra le decisioni adottate dall'Europa, si segnala la decisione della Germania di sospendere l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente ai ...Roma, 22 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avvertito la Russia affermando che la decisione di bloccare il gasdotto Nord Stream 2 (che trasporta il gas russo dalla costa ...