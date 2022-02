Nord Stream 2, il gasdotto al centro della crisi tra Russia e Ucraina che resta bloccato (Di martedì 22 febbraio 2022) Al centro della crisi tra Russia e Ucraina c'è Nord Stream 2 , il gigantesco gasdotto sottomarino che parte proprio dalla Russia e arriva fino in Germania attraverso il Mar Baltico: l'opera, gemella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Altrac'è2 , il gigantescosottomarino che parte proprio dallae arriva fino in Germania attraverso il Mar Baltico: l'opera, gemella ...

Advertising

RosScappaticci : RT @_schiaffino__: non ho ancora capito perché la Germania non si è schierata apertamente contro Putin. Forse per via di Nord Stream 2 (che… - Liberalplus : @lorepregliasco La crisi si risolve controbleffando con Draghi che dicesse a Putin: del vostro gas siamo pronti an… - dean_aroldi : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino, Volodymyr #Zelensky, ha chiesto l'interruzione immediata del progetto Nord Stream 2 per convoglia… - DanielaColi2 : Zelensky chiede l'interruzione immediata di Nord Stream 2 - Maryljacb : RT @franco56it: Il circonciso Zelensky vuole bloccare il Nord Stream 2 -