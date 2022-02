Non solo un film di Peaky Blinders, Steven Knight anticipa possibili spin-off della serie (Di martedì 22 febbraio 2022) Il film di Peaky Blinders comincia a prendere forma. Il creatore della serie BBC, Steven Knight, ha condiviso alcuni dettagli sull’atteso lungometraggio, anticipando alcuni potenziali spin-off. La settima stagione, inizialmente annunciata, è stata cancellata a causa della pandemia di Covid. Al suo posto, Knight ha pensato di concludere degnamente la storia con un film di Peaky Blinders. Al momento non sono ancora chiari alcuni dettagli, né se rivedremo il protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. In un’intervista con Digital Spy abbiamo finalmente la conferma. Infatti pare che sia Tommy Shelby che suo fratello Arthur potrebbero ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildicomincia a prendere forma. Il creatoreBBC,, ha condiviso alcuni dettagli sull’atteso lungometraggio,ndo alcuni potenziali-off. La settima stagione, inizialmente annunciata, è stata cancellata a causapandemia di Covid. Al suo posto,ha pensato di concludere degnamente la storia con undi. Al momento non sono ancora chiari alcuni dettagli, né se rivedremo il protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. In un’intervista con Digital Spy abbiamo finalmente la conferma. Infatti pare che sia Tommy Shelby che suo fratello Arthur potrebbero ...

