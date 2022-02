"Non muovetevi". Donbass, lo strano ordine di Putin alle truppe: cosa non torna. Banche e gasdotti, la "guerra fredda" (Di martedì 22 febbraio 2022) Mosca non si prepara a schierare forze militari nell'Ucraina orientale, almeno “per il momento”. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, sancendo di fatto una fase di stallo in cui si continuerà a cercare una soluzione politica e diplomatica per evitare una vera e propria guerra, che sarebbe di difficile gestione anche per lo stesso Vladimir Putin. Quest'ultimo ha riconosciuto ufficialmente le repubbliche separatiste del Donbass, scatenando le reazioni dell'Occidente. Boris Johnson in un discorso in Parlamento ha annunciato sanzioni contro cinque Banche russe e tre oligarchi vicini a Putin (ai quali è stato vietato l'ingresso nel Paese e congelato ogni sorta di bene): il premier britannico ha precisato che si tratta soltanto di una prima tranche di sanzioni, con le altre in preparazione che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Mosca non si prepara a schierare forze militari nell'Ucraina orientale, almeno “per il momento”. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, sancendo di fatto una fase di stallo in cui si continuerà a cercare una soluzione politica e diplomatica per evitare una vera e propria, che sarebbe di difficile gestione anche per lo stesso Vladimir. Quest'ultimo ha riconosciuto ufficialmente le repubbliche separatiste del, scatenando le reazioni dell'Occidente. Boris Johnson in un discorso in Parlamento ha annunciato sanzioni contro cinquerusse e tre oligarchi vicini a(ai quali è stato vietato l'ingresso nel Paese e congelato ogni sorta di bene): il premier britannico ha precisato che si tratta soltanto di una prima tranche di sanzioni, con le altre in preparazione che ...

Advertising

mariottismo : Insomma, se determinate cose non vanno, muovetevi in modo da poterle cambiare. Perché per vivere di rimpianti c’è s… - kerovable : [?????????????? ???? ???????? ????????????; francis ford coppola, 1992] non dovrebbero annoiarvi i film di questo periodo. comunque il… - rob23cloudy : Muovetevi a fare la guerra che io non posso sopportare un altro semestre #RussiaUcraina #RussiaInvadedUkraine - FallonDCI : SONO QUASI LE 5 MA NON VOGLIO ANDARE A DORMIRE PRIMA DI AVERE UN’ULTIMA INTERAZIONE TRA DI LOROOOO MUOVETEVI FIGLI… - bichota99 : Non ho capito...dobbiamo venire noi a Roma volando ad aggiustarla questa regia o vi sbrigatevi? Si sta facendo na… -