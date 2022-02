"Non basta nemmeno più la scorta". Merlino, un drammatico sfogo: come è ridotto il virologo (Di martedì 22 febbraio 2022) Myrta Merlino si è resa protagonista di uno sfogo sacrosanto a L'aria che tira, la trasmissione che conduce tutti i giorni su La7. La conduttrice ha parlato dell'intervista che la moglie di Matteo Bassetti ha rilasciato per parlare della vile aggressione subita insieme al marito mentre facevano aperitivo al centro di Genova. “Questo Paese è strano, è successa una cosa che mi ha colpito enormemente”, ha esordito la Merlino. “La signora Chiara, moglie di un medico - ha proseguito - ha fatto un'intervista su un giornale per dire che ha paura per sé, per suo marito, per i suoi figli e che addirittura sono stati aggrediti, circondati, una paura terribile. Non basta più neanche la scorta e non puoi decidere di fare due passi senza di essa. Lei non capisce il perché di un odio così gratuito e folle, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Myrtasi è resa protagonista di unosacrosanto a L'aria che tira, la trasmissione che conduce tutti i giorni su La7. La conduttrice ha parlato dell'intervista che la moglie di Matteo Bassetti ha rilasciato per parlare della vile aggressione subita insieme al marito mentre facevano aperitivo al centro di Genova. “Questo Paese è strano, è successa una cosa che mi ha colpito enormemente”, ha esordito la. “La signora Chiara, moglie di un medico - ha proseguito - ha fatto un'intervista su un giornale per dire che ha paura per sé, per suo marito, per i suoi figli e che addirittura sono stati aggrediti, circondati, una paura terribile. Nonpiù neanche lae non puoi decidere di fare due passi senza di essa. Lei non capisce il perché di un odio così gratuito e folle, ...

Advertising

ladyonorato : Un appello del personale scolastico che non può continuare a restare inascoltato: basta obblighi e discriminazioni,… - borghi_claudio : @all_enrige E' un progresso, stamattina pareva volesse votare contro l'emendamento, però non basta. Diventa sempre… - AlexBazzaro : Pensare di mantenere il #greenpass è una cosa folle. Significa non avere la minima intenzione di tornare alla norma… - giuliamangano1 : @Lucky78strike Benvenuti nel medioevo. Basta semplicemente dire che non sei d’accordo col mio pensiero invece di ti… - ssophiaratti : RT @fuzeee_: non basta una tuta e un paio di tn per essere gangster, segnatevelo -