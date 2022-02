Noemi Bocchi | la nuova fidanzata di Francesco Totti | l’indizio durante Roma-Genoa e la somiglianza con Ilary Blasi FOTO

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ ormai l’argomento delle ultime ore per quanto riguarda il gossip. Si continua a parlare della rottura tra, la coppia famosissima sarebbe ad un passo dalla separazione. Il sito Dagospia ha svelato i retroscena sulla crisi matrimoniale: la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il bacio trae Michelle Hunzikerun programma televisivo, ma il rapporto era già in crisi da tempo. Si vocifera che l’ex calciatore veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ esarebbe stata avvistata con un collega della tv. Sempre Dagospia si è sbilanciato sullafiamma di: si tratta di ...

Advertising

Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - niceut : RT @soffiamisulcuor: Andando a scoprire chi è questa tale Noemi Bocchi presunta nuova fiamma di Francesco Totti . - jovinco82 : @Gazzetta_it @Moussolinho Noemi Bocchi no - DateMaguar : “Francesco Totti avrebbe una relazione segreta con una donna di nome Noemi Bocchi, come riporta Dagospia, con cui c… - Moussolinho : RT @Gazzetta_it: Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi -

Ultime Notizie dalla rete : Noemi Bocchi

Si tratterebbe - secondo Repubblica - diUn'amica speciale, probabilmente qualcosa in più: si chiama, ha 34 anni, separata con due figli. Ovviamente nessuno conferma: né lei né tantomeno l'entourage Totti - Blasi perché il ...Secondo Dagospia Francesco Totti si sarebbe recato allo stadio Olimpico per assistere alla partita di Roma-Genoa poco distante da quella che sarebbe la sua nuova, presunta fiamma: Noemi Bocchi. Noemi ...Tutti gli indizi portano a lei: bionda, occhi scuri, 34 anni. Si chiama Noemi Bocchi e il suo nome ha fatto in poche ore il giro della rete. La donna sarebbe, infatti, la nuova fiamma di Francesco ...