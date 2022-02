Nettuno | caos politico | il Sindaco avvia incontri e valuta interventi

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 febbraio 2022) A fronte della forte attenzione della stampa relativa alla giunta di, compreso il Primo cittadino, ilAlessandro Coppola hato una serie dicon i suoi perre delle soluzioni su una situazione che sta diventando complicata per le persone coinvolte. Il Primo cittadino ha sondato il terreno sulle possibili dimissioni di un assessore e due consiglieri comunali. C’è chi ha dato immediata disponibilità a lasciare l’incarico, chi invece non ritiene il caso di differenziare le posizioni. Il primo cittadino, che resta in attesa di incontrarsi con il Prefetto per un confronto sulla situazione, stando la situazione nel suo complesso e i possibili scenari futuri. L'articolo proviene da Italia Sera.