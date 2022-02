Nelle democrazie occidentali un giudice non decide cos’è un partito e cosa no, dice Renzi (Di martedì 22 febbraio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale di Matteo Renzi pronunciato davanti alla Giunta per le Immunità sul conflitto di attribuzione contro i pm fiorentini per il caso della Fondazione Open che lo vede indagato per finanziamento illecito. Signor Presidente del Senato, membri del Governo, desidero innanzitutto ringraziare i componenti la Giunta, il suo Presidente e l’onorevole relatrice per il lavoro che hanno svolto e che – come veniva ricordato dalla collega Modena – ha portato anche alla mia audizione. Il 22 febbraio del 2022 è un giorno palindromo: i numeri possono essere letti in entrambe le direzioni, ma il concetto non cambia. La realtà, tuttavia, non è palindroma: non è che leggendo all’incontrario le situazioni, dando una versione opposta alle cose, arriva lo stesso risultato; anzi. Chi oggi, in quest’Aula e altrove, dice che siamo in presenza ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale di Matteopronunciato davanti alla Giunta per le Immunità sul conflitto di attribuzione contro i pm fiorentini per il caso della Fondazione Open che lo vede indagato per finanziamento illecito. Signor Presidente del Senato, membri del Governo, desidero innanzitutto ringraziare i componenti la Giunta, il suo Presidente e l’onorevole relatrice per il lavoro che hanno svolto e che – come veniva ricordato dalla collega Modena – ha portato anche alla mia audizione. Il 22 febbraio del 2022 è un giorno palindromo: i numeri possono essere letti in entrambe le direzioni, ma il concetto non cambia. La realtà, tuttavia, non è palindroma: non è che leggendo all’incontrario le situazioni, dando una versione opposta alle cose, arriva lo stesso risultato; anzi. Chi oggi, in quest’Aula e altrove,che siamo in presenza ...

