Nel Lazio 18 politici opachi. Per la Dda hanno avuto rapporti con la 'ndrangheta. Ma il leghista Durigon difende pure quelli più chiacchierati ad Anzio (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono stati ben 65 gli arresti compiuti la settimana scorsa dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta dell'Antimafia di Roma, ipotizzando che ad Anzio e Nettuno sia stata costituita una pericolosissima locale di 'ndrangheta, che faceva ricchi affari con il narcotraffico e con gli appalti pubblici, condizionando la stessa vita politica nelle due città. Un sistema, secondo gli inquirenti, fatto di appoggi in campagna elettorale in cambio di assegnazioni di lavori. Diciotto i politici che, per la Dda, avrebbero avuto rapporti opachi con la presunta organizzazione criminale e il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha deciso di inviare due commissioni d'accesso nei due Comuni per valutare se scioglierli per mafia. A difendere però il sindaco leghista di ...

