Nel Donbass si continua a sparare | intanto Mosca evacua personale diplomatico

Leggi su it.insideover

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le novità nelnella giornata di ieri sono arrivate sotto il profilo politico. Nessuna novità invece a livello militare: qui infatti, come ieri e come nei giorni precedenti, si èto a combattere. Nuove vittime sono state registrate sia da una parte che dall’altra, anche se non c’è certezza sui numeri e sui dati. InsideOver.