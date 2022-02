(Di martedì 22 febbraio 2022)per ildi Spalletti. Gli azzurri hanno perso anche Malcuit durante la sfida contro il Cagliari. Antoniosulle piagane di repubblica punta il dito contro iche affliggono ildi Spalletti: “Dell’emergenza ildà una rappresentazione teatrale. È tutto affanno e disordine. Gli manca la severa tranquillità della squadra che lotta per toccare il vertice, contro avversari che entrano in campo con 32 punti in meno. Decidono i due allenatori: Spalletti che rivoluziona cambiando troppo, compreso l’assetto tattico, sino a infilare i suoi in un inestricabile labirinto. E Mazzarri che nei tremori della retrocessione trova la genialità dei disperati, ...

napolipiucom : Napoli, troppi infortuni muscolari. Corbo manda un messaggio alla società #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre… - antonellaa262 : La videorubrica Fozzzzza Napoli di Gianmarco Giugliano. Il peggior Napoli della stagione strappa un punto a… - cn1926it : #Corbo: “Troppi infortuni muscolari nelle fila del #Napoli, si è capito perché?” - SindromeN : Non si trattava di scaramanzia ma di realismo: troppi assenti chiave x infortunio e una condizione fisica generale… - MondoNapoli : CorrSport - Il Napoli fallisce il sorpasso: troppi errori all'Unipol Domus - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli troppi

Napolipiu.com

E ilancora una volta ha deluso nel momento topico, come capita sempre nei momenti decisivi, ...(ne abbiamo già parlato a dicembre) ma frutto di infortuni muscolari che sicuramente sonoe ...In Champions è già la notte di Villareal - Juve , mentre ilha da poco fallito la chance di andare al primo posto. Il martedì che ci apprestiamo a vivere ... Meglio, dunque, non aspettarsi...Il pareggio è un risultato che, per come è andato il match, viene accolto senza troppi patemi d'animo. Ora bisogna sin da subito ricominciare a lavorare in vista di un altro match decisivo, stiamo ...Sale nel cielo di Cagliari per restituire il Napoli ad un sogno. Possibile? Dipende: mai più una partita simile. E basta insulti muscolari. Troppi. Si è capito perché?