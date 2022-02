Napoli, De Magistris: “Manfredi? Di nuovo c’è solo l’aumento di stipendio” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale Manfredi, che nulla ha fatto sinora, ha dichiarato di essersi vergognato a Roma per colpa della precedente amministrazione, della quale poi però guarda caso ha confermato quasi tutti i dirigenti. Forse Manfredi si è confuso e voleva dire che si è vergognato di quando era ministro girandosi dall’altra parte e non facendo nulla per Napoli anche quando avevamo portato proposte concrete contro un debito ingiusto e i tagli dei governi che ora tutti ammettono, ma che nulla hanno fatto solo per colpire la nostra amministrazione, Napoli e i napoletani.” E’ quanto afferma in una nota Luigi de Magistris ex sindaco di Napoli. “Strano quello che dice – prosegue de Magistris – perché a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale, che nulla ha fatto sinora, ha dichiarato di essersi vergognato a Roma per colpa della precedente amministrazione, della quale poi però guarda caso ha confermato quasi tutti i dirigenti. Forsesi è confuso e voleva dire che si è vergognato di quando era ministro girandosi dall’altra parte e non facendo nulla peranche quando avevamo portato proposte concrete contro un debito ingiusto e i tagli dei governi che ora tutti ammettono, ma che nulla hanno fattoper colpire la nostra amministrazione,e i napoletani.” E’ quanto afferma in una nota Luigi deex sindaco di. “Strano quello che dice – prosegue de– perché a ...

